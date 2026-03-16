Sivrihisar Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaşma programı düzenledi. Programda, Başkan Habil Dökmeci belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek personelin bayramını kutladı.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Dökmeci, Sivrihisar için özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ederek bayramların birlik ve dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı.

Başkan Dökmeci, konuşmasında 'Belediyemizde görev yapan her bir çalışma arkadaşımız, Sivrihisar'ımıza hizmet etme yolunda büyük bir emek ortaya koyuyor. İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmemiz için gösterdiğiniz gayret ve fedakârlık için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı'nın başta siz kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere ailelerinize, ilçemize ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum' dedi.

Bayramlaşma programı kapsamında, belediye personeline 5 bin liralık bayram ikramiyesi verildi. Başkan Dökmeci, bu desteğin çalışanların emeğine bir teşekkür niteliği taşıdığını belirterek, 'Birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam ederek ilçemiz için güzel hizmetlere imza atmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum.' dedi.