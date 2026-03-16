Samsun'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İçeriği Görüntüle

Çanakkale'de emniyet müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-16 Mart tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 165 şahıs, 4 bin 95 araç incelenmiş olup farklı suçlardan aranması bulunan 31 şahıs yakalandı, 725 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda 264,08 gram narkotik madde, 172 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 bin 827 av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 2 el telsizi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 27 bin 800 Türk Lirası ele geçirildi. 63 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. İçlerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli tutuklandı. İkamette kumar oynattıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 16 şahsa idari işlem yapıldı. Ayrıca kumar oyununda kullanılan 49 adet iskambil kağıdı ile 87 bin 350 Türk Lirası ve 2 çeyrek altın ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 40 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahsa ait 1 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 3 adet kompresör motoru, 198 bin 200 adet boş makaron, 14 bin 700 adet doldurulmuş makaron, 114 paket tütün, 12 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA