Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nde yapılması planlanan yeni sağlık tesisinin proje çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olacak modern tesis; 20 nitelikli hasta odası, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile birlikte kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak tasarlandığı belirtildi. Yeni yapının hem sağlık çalışanlarına daha etkin bir çalışma ortamı sunacak hem de vatandaşlarımızın tüm sağlık hizmetlerine tek merkezden ve kolay erişimle ulaşmasını sağlayacağı aktarıldı.

Proje toplantısında detaylar masaya yatırıldı

Yeni tesisin proje süreciyle ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, projenin mimari planları, iç mekân düzenlemeleri ve birim yerleşimleri detaylı şekilde değerlendirildi. Toplantıya; Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Babur Mimtaş ve ilgili birim çalışanları katıldı.

Çağdaş, erişilebilir ve çevre dostu

Yeni tesisin hem işlevselliği hem de vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Mihalıççık’a uzun yıllar hizmet verecek modern bir yapı olacağı vurgulandı. Proje kapsamında enerji verimliliği, erişilebilirlik ve hasta konforunun öncelikli kriterler arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı Yeni tesis tamamlandığında Mihalıççık İlçesi’nin modern, fonksiyonel ve çevreci bir sağlık merkezine kavuşmuş olacağı mesajı verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en iyi şartlarda ulaşabilmesi için yatırımlarını sürdürdüklerini açıkladı.