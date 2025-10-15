Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği tekne denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan tekne Koyun Limanı’na çekilerek Sahil Güvenlik ekiplerince incelenecek.

Olay, 11 Ekim saat 17.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) Güneyli köyünden balık tutmak için Saroz Körfezi’ne tekneyle açıldı. Tekne Bakla Burnu açıklarında alabora olması sonucu battı. Teknedeki Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Yavaş, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş’ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman’ı arama çalışmaları sırasında bölgede 2 bot ile dalış timleri görev yaptı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait dalış timleri 10 metre derinlikte bulunan teknenin yanında Salih Kocaman’ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Teknede incelemeler yapılacak

Bakla Burnu açıklarında batan tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından battığı noktadan çıkarıldı. Tekne balıkçıların da yardımıyla çekilerek Koyun Limanı’na götürülecek. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknenin batma nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme yapılacak.