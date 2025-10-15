Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Gökdere Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik trafik farkındalık eğitimi düzenledi. Seminer sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 8. Jandarma Trafik Timi Komutanlığı, çocuklarda trafik bilincini artırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Bugün sabah saatlerinde Yukarı Gökdere Köyü İlköğretim Okulu önünde gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde 41 ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik semineri verildi. Eğitimde genel trafik kuralları, yayaların trafikte dikkat etmesi gerekenler, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, öğrencilere sözlü ve uygulamalı olarak aktarıldı. Etkinliğin sonunda öğrencilere trafik kurallarını eğlenceli şekilde pekiştirmelerine katkı sağlamak amacıyla 41 adet boyama kitabı hediye edildi.