Isparta’ya 1923 yılında Selanik’ten göç eden mübadillerin torunları, kültürlerini müzikle yaşatıyor. Türk Sanat Müziği Korosu’nda yer alan 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Yıldızhan ise, alzaymırı sanatla yenerek örnek bir başarı hikâyesine imza attı.

Isparta’nın Emre Mahallesi’nde faaliyet gösteren Lozan Mübadilleri Derneği, 2009 yılında Lozan Mübadilleri Vakfı’nın alt kuruluşu olarak kuruldu. Dernek, 1923 yılında Lozan Antlaşması kapsamında ata topraklarını bırakıp Türkiye’ye göç eden mübadil ailelerin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Isparta’ya yerleştirilen bin 200 hanelik mübadil topluluğunun torunları, bugün müzikle ve gelenekleriyle kültürlerini yaşatıyor.

Lozan Mübadilleri Derneği, sadece konserlerle değil, aynı zamanda mutfak kültürü, halk oyunları ve geleneksel yaşam tarzını da kayıt altına alarak, Isparta’nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılarda bulunuyor. Dernek yöneticileri, mübadillerin geride bıraktığı kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Dernek Başkanı emekli öğretmen Haldun Özveren, "Atalarımız daha çok Selanik ve çevresinden geldi. Devletimiz Isparta’ya bin 200 hane yerleştirdi. Derneğimizin amacı bu kültürü, gelenekleri ve hatıraları unutturmamak. Türk Sanat Müziği Koromuzla her yıl bayramlarda ve özel günlerde konserler veriyoruz. Şu anda 10 Kasım’da Valiliğimiz bünyesinde gerçekleşecek olan Atatürk’ü anma programı için konser provalarımızı sürdürüyoruz. 500 civarında üyemiz var, koromuzda ise yaklaşık 60 kişi aktif olarak görev yapıyor" dedi.

Müzikle hafızasını geri kazandı

Derneğin en dikkat çeken üyelerinden biri ise 82 yaşındaki Hasan Hüseyin Yıldızhan. Alzaymır hastalığına yakalanmasının ardından derneğe katıldığını anlatan Yıldızhan, iyileşme sürecinde müziğin rolünü şu sözlerle ifade etti:

"Emekli olduktan sonra alzaymır hastalığına yakalandım. Derneğe katıldım, beş yıl boyunca sadece dinledim. Sonra yavaş yavaş hafızam yerine gelmeye başladı. Önce türküler söylüyordum, ardından şarkılara geçtim. Şimdi korodayım, en yaşlı üyeyim. Alzaymırı burada müzikle yendim. Genç ve dinç kalmamın sebebi bu dernek ve müziktir."