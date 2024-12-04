Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporunda Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Denizlerdeki fırtına ise; Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden sonra, Batı Akdeniz'de ise akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmmin edilirken, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Denizlerdeki fırtına ise; Doğu Akdeniz'de Hatay'ı güneyinde öğle saatlerinden sonra, Batı Akdeniz'in doğusunda Antalya-Anamur arasındaki ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği ön görüldü.