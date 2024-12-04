Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Üzümlü İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Hastane Başhekimi Dr. İbrahim Batuhan Karataş ve Hastane Müdürü Davut Onay’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi.

Ziyareti sırasında tedavi gören hastalar ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, sağlık durumları hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.