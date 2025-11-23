Mersin’de faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Arbel Makarna Fabrikası’nda zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. 11 kişi sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra 3 işçinin de kendi imkanlarıyla hastanelere başvurduğu öğrenildi. Böylece etkilenen kişi sayısı 14’e yükseldi. Yetkililer, zirai ilaçtan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Zehirlenmenin bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı ileri sürüldü. Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.