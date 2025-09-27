Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli’de üreticilere verilen enginar yumrusu, tohum, gübre ve güneş paneli desteği programında otogar ve altyapı yatırımı müjdesini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, yerel ve geleneksel üretim desenlerinin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kırsala entegre edilmesi ve doğal afetlerden zarar gören üreticilere destek olunması amacıyla üreticilerin toprağını harmanlamaya devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ’Destek Büyükşehir’den Üretim Çiftçiden’ teması ile Erdemli ilçesinde ‘Atalık Sarı Buğday Tohumu, Enginar Yumrusu, Güneş Paneli ve Sıvı Gübre Dağıtım Töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen dağıtım töreniyle birlikte, Erdemli ve Silifke ilçesinden 496 üreticiye tarımsal destek sağlandı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katıldığı törende bu yıl ilk kez enginar yumrusu desteğinin de hayata geçirildiği kaydedildi. Enginar Yumrusu Desteği kapsamında Silifke’nin Atakent Mahallesi’nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu verildi.

"Biz var olduğumuz sürece üreticilerin yanında olacağız"

"Sizleri görünce yüzümüzde güller açıyor. Bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Vahap Seçer, üreticilere yapılan desteklerin ilk olmadığını ve son da olmayacağını belirterek görevde oldukları sürece üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Seçer "Biz her zaman ‘Bizim arkamızda halkımız var’ diyoruz. En büyük güç milletin gücüdür. Biz milletin gücüne inanıyoruz. O nedenle sizlerle bir araya geldiğimiz zaman kendimizi çok huzurlu ve çok güçlü hissediyoruz. Bu destekler ilk değil son da olmayacak, hep olacak. Biz var olduğumuz sürece üreticilerin yanında olacağız" dedi.

"En büyük destek alın teridir, kişinin emekçi olmasıdır"

Düzenlenen törende 4 farklı başlık altında üreticilere destek sunduklarını anlatan Seçer, üreticilerin de dağıtımı yapılan desteklerin maliyetinin belirli bir miktarını karşıladığını belirtti. Seçer, "Güneş paneli desteğinin yüzde 50’sini üretici, yüzde 50’sini biz sağlıyoruz. Bu şekilde olunca destek daha değerli oluyor. Yoksa tamamını da karşılayabiliriz ama bir disiplinize etmek, israfı ortadan kaldırmak ve daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak amacı ile bu şekilde destek oluyoruz"şeklinde konuştu.2025 yılı sonuna kadar Mersin genelinde 400 adet mobil güneş enerji sistemi dağıtımı yapmayı planladıklarını söyleyen Seçer, bu desteklerden ilgili üretici birliklerine üye olanların yararlanabildiğini kaydetti. Kimseye ayrıcalık yapılmadığının altını çizen Seçer, "Bu desteklerde en büyük destek alın teridir, kişinin emekçi olmasıdır. Bizim yanımızda geçerli akçe odur, partisi değil! Alın teri döküyor mu? El emeği veriyor mu? Biz ona bakarız" şeklinde konuştu.

"Bir olacağız, birlik olacağız ve bu zor günleri hep beraber aşacağız"

Gerçekleştirilen dağıtım kapsamında Erdemli’den 81, Silifke’den 64 olmak üzere toplamda 145 üreticiye mobil güneş enerji sistemi verileceğini vurgulayan Seçer, proje kapsamında 2025 yılı sonuna kadar toplam 1160 adet panelin dağıtımının tamamlanmış olacağını da ifade etti. Bahar aylarında yaşanan zirai don neticesinde zarar gören üreticileri de unutmadıklarını dile getiren Seçer, " Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ dedik. Bir olacağız, birlik olacağız ve bu zor günleri hep beraber aşacağız. Ülkemizin de zor günlerini birlik içerisinde, Mustafa Kemal’in yolunda, şanlı al bayrağın çatısı altında ve millet olarak aşacağız. Türk milleti olarak her türlü problemi çözeriz. Hiç merak etmeyin, hiç endişelenmeyin. Bu necip millet ne zorluklar aştı, hepsini aşacak nitelikteyiz" ifadelerini kullandı. Seçer, zirai dondan etkilenen ve 1-12 dekar arası üretim alanı olan 305 üreticiye kişi başı 40 litre sıvı azot gübre, 20 litre organik gübre olmak üzere toplam 18 bin 300 litre gübre desteği sağlanacağına değindi.

"Erdemli’ye butik bir otogar sözümü yerine getireceğim"

Yerel seçimler öncesinde Erdemli halkına otogar sözü verdiğini ancak dönemin ilçe belediye yönetimi ile yer konusunda uzlaşma sağlayamadıkları için gecikme yaşandığını söyleyen Seçer, bu sözü önümüzdeki günlerde yerine getirmiş olacaklarını müjdeledi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’ya konu hakkında gösterdiği yaklaşım için teşekkür eden Seçer, "Kocahasanlı’da Erdemli Belediyesi ile ortak bir alanımız vardı ancak bir türlü daha önceki yönetimle uzlaşamadık. ‘Bize bir yer lazım, otogar yapacağız’ dedik ama bir türlü olmadı. Çoğu gitti azı kaldı. Çok hızlı bir şekilde size çok güzel, modern, butik bir otogar sözümü yerine getireceğim. İfraz çalışmaları bitsin, hep beraber gideceğiz, açılışını yapacağız. Sorunumuz yer sorunuydu bunu da alt belediye, üst belediye ve parti farkı olmaksızın aştık" dedi.

Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinde yaşanan altyapı-kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulmak üzere olduğunu söyleyen Seçer, çalışmalar için gerekli finansı temin ettiklerini, Aralık ayına kadar temel atacaklarını ve 1,5 yılda bitireceklerini söyledi. Toplamda yaklaşık 1 milyar TL’ye mal olan projenin çevre sağlığı ve daha yaşanabilir bir Erdemli açısından çok önemli bir yatırım olduğunu da sözlerine ekledi.