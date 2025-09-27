Mersin Büyükşehir Belediyesinin, üniversiteyi kazanan öğrencilere 2 yıllık bölümler için 7 bin TL, 6 yıllık bölümler için ise 21 bin TL olmak üzere geri ödemesiz öğrenim yardımı sağlayarak gençlerin eğitimine destek olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin ‘öğrenci odaklı’ hizmetleri hem öğrencileri hem de ailelerini memnun ediyor. Her yıl Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ‘Öğrenim Yardımı Desteği’ bu yıl da öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ettiği kaydedildi. Üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere verilecek olan öğrenim yardımı için 15 Eylül tarihinde başlayan başvuruların, 24 Ekim tarihinde sona ereceği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesinin ‘Öğrenim Yardımı Desteği’ kapsamında hazırlık sınıfları sayılmayacak şekilde, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 7 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 14 bin TL, 5 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 17 bin TL ve 6 yıllık bölüm kazanan öğrencilere ise 21 bin TL öğrenim yardımında bulunulacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Öğrenim Yardımının, ÖSYM tarafından yapılan 2025 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye’de yerleşik devlet üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yerleşik vakıf üniversitelerinin bölümlerini tam burslu (şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve anne veya babası Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek, üniversiteyi kazandıkları ilk yıl için geri ödemesiz olarak verildiği dile getirildi. Ayrıca bu şartları taşıyan öğrencilerin başvuru yapabilmesi için, kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmış olmasının da gerektiği ifade edildi.

"Bugüne kadar 55 bin 445 öğrenci faydalandı"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerinin vurgusunu yaparak, "2019 yılından bugüne kadar geri ödemesiz öğrenim yardımı hizmetimizden 55 bin 445 öğrencimiz faydalandı. Yine bu yıl da miktarları artırarak, öğrencilerimizi bu imkandan yararlandırmaya devam edeceğiz. 2 yıllık bölümleri kazanan öğrencilerimize 7 bin TL, 4 yıllık bölümleri kazanan öğrencilerimize 14 bin TL, 5 yıllık bölümleri kazanan öğrencilerimize 17 bin TL ve 6 yıllık bölümleri kazanan öğrencilerimize de 21 bin TL geri ödemesiz yardımlarımızı sağlayacağız" dedi.

Öğrenim yardımı desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesindeki ‘Duyurular’ bölümünden veya ‘Teksin’ üzerinden başvuruda bulunabileceklerini aktaran Karakuş, "Oradan gerekli olan evrakları yazılı olarak yükledikten sonra, kendilerine en yakın 11 YKS Kurs Merkezi’ne gelip, kendilerine ait kartlarını elden alacaklar. Başvurularımız 24 Ekim tarihine kadar online bir şekilde devam edecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.