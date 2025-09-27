Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evi üyeleri, Yapraklı Koy’da denizin ve doğanın tadını çıkardı

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evi üyelerini, en keyifli etkinliklerden birinde bir araya getirdi. Emekliler, kentin en güzel bölgelerinden biri olan Yapraklı Koy’da, denizin ve güneşin tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik, 2025 yazında gerçekleştirilen 2. deniz buluşması oldu. Katılım sağlayan emekliler sadece denize girmekle kalmadı, aynı zamanda doğanın içinde keyifli vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buldu. Büyükşehir’in sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bu etkinliklerin, emeklilerin hayata daha sıkı tutunmasına ve birlikte daha mutlu zaman geçirmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Emekliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği bu etkinlikler sayesinde hem kentin görülmemiş güzelliklerini keşfetme, hem de moral depolama fırsatı bulduklarını vurguladı.

"Amacımız, emeklilerimizi hayata daha tutunur hale getirmek"

Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, Haziran ayında düzenledikleri etkinliği Eylül ayında da yaptıklarını söyledi. Bozkurt, "Bünyemizde bulunan Emekli Evi üyelerimizi plajlarımıza getirip, hem eğlenmelerini hem gezmelerini hem de denize girmelerini sağlıyoruz. Amacımız üyelerimizin sosyalleşmesini, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve denize gelemeyen üyelerimizin deniz tutkularını gidermek.Sadece deniz etkinliği değil, bizim kültürel anlamda da birçok etkinliğimiz var. Emeklilerimizi hayata daha tutunur hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Çok olumlu tepkiler de alıyoruz" diye konuştu.