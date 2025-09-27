Mersin’de nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan bir süre önce yaralı olarak bulunan 5 iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) tedavisinin ardından markalama yapılarak tekrar denizle buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler tarafından Mersin’de yaralı olarak bulunan deniz kaplumbağaları tedavi altına alındı. Olta yutma, kafa travması gibi yaralanmalardan tedavi altına alınan 2’si iribaş, 3’ü ise yeşil deniz kaplumbağası sağlığına kavuştu. Tamamen sağlığına kavuşan 6 ile 40 yaşları arasındaki kaplumbağalara kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra kaplumbağalar Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde denize bırakıldı. Öğrencilerin de eşlik ettiği o anlarda iyileşip özgürlüğüne kavuşan kaplumbağalar bir süre bölgede gezinip gözden kayboldu. Ayrıca sahilde iribaş ve yeşil deniz kaplumbağalarının fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı. Merkez tarafından şu ana kadar 85 deniz kaplumbağasının tedavi altına alındığı ifade edildi.

"3 kilometrelik sahil yumurtlama alanı"

3 kilometrelik sahilin deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olduğunu belirten Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Denli, DKMP ekiplerinin rehabilite ettiği kaplumbağaların da bu alandan denize bırakıldığını söyledi. Bugün de 5 kaplumbağanın denize salındığını belirten Denli, salınan kaplumbağaların önümüzdeki yıl tekrar yumurtlama alanına geleceklerini düşündüklerini kaydetti.

Tedavisi yapılan 5 deniz kaplumbağasını yolcu ettiklerine değinen Milletvekili Havva Sibel Söylemez de,"Deniz kaplumbağaları bizim için çok önemli. Denizlerin ekosisteminin dengesini sağlayan bir canlı. Onları korumamız gerekiyor. Onları korumamız demek geleceğimiz korumamız demek. Bunun içinde sahil ve denizlerimizi temiz tutmamız lazım" diye konuştu.