Türkiye’nin önemli turizm noktalarından Mersin’de düzenlenen ’1. Erdemli Limon Çiçeği Bisiklet Festivali’ne katılan 18 ilden 120 sporcu tarih ve doğanın içinde pedal çevirdi.

Erdemli Belediyesi, Kent Konseyi ve ERBİST işbirliği ile düzenlenen ’1. Erdemli Limon Çiçeği Bisiklet Festivali’ne 18 ilden 120 bisiklet sporcusu katıldı. 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde Talat Göktepe Tabiat Parkı’ndan hareket eden sporculara Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’da eşlik etti. İlk gün bisikletliler Kayacı Vadisi’nden, Elaiussa Sebaste Antik Kenti’ne, Nekropol alanından, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Kızkalesi’ne kadar bir çok noktan geçti. 3 günün sonunda 120 kilometre pedal çevirecek olan sporcuların Erdemli’nin kültürel mirası ve eşsiz doğasını keşfetmiş olacağı ifade edildi.

"Erdemlimizin tarihi, turizmini misafirlerimize göstermiş olacağız"

Mavi ve yeşilin buluştuğu Erdemli’nin çamlığında 120 sporcuyla birlikte bisiklet festivali düzenlediklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Tabi Erdemlimizin tarihi, turizmini misafirlerimize göstermiş olacağız. Birçok ilimizden misafirimiz var. Erdemli Kent Konseyimizle birlikte güzel bir organizasyona imza atmış olacağız" dedi.

Festivalin çok heyecanlı başladığını ifade eden Özgül Yeşil, "Adana’dan katılıyorum, bugün Erdemli bisiklet festivalimizin ilk günü. İlk rotamız Kayacı Vadisi ve bundan sonraki rotamız Kızkalesi. Festival çok heyecanlı başladı. Biz bundan çok memnunuz" diye konuştu.

"Bundan sonraki diğer festivallere de gelmek istiyorum"

Erdemli’yi çok beğendiğini belirten sporculardan Nevzat Helvacıoğlu ise "Ankara’dan geliyorum, uzun tur bisikletçisiyim. Erdemli’ye bisiklet festivali olduğunu duyunca iyi ki gelmişim diyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir şehir. İlçemiz gerçekten hoşuma gitti. Bundan sonraki diğer festivallere de gelmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Sporculardan Garip Çil de,"Eskişehir’den katılıyorum 11 yıl önce bisiklet sürmeye başladım, iyi ki sürmeye başlamışım" ifadelerini kullandı.

Festivalde çok eğlendiğini ifade eden çocuklardan Mehmet Demirel ise kendisi için eğlenceli geçtiğini kaydetti.