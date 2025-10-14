Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare’ etkinlikleri kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayının ’Afetler ve Dayanıklılık Ayı’ ilan edilmesi çerçevesinde, Mersin genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Tatbikatlar sırasında öğrenciler, olası bir afet anında paniğe kapılmadan hızlı ve doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimledi. Okul yönetimleri ve öğretmenler rehberliğinde hazırlanan tahliye planları eksiksiz bir şekilde uygulanarak öğrencilerin afet anında hayat kurtaran becerileri öğrenmeleri sağlandı.

Tatbikatların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in video mesajını içeren ve afetlere karşı farkındalığı artırmayı amaçlayan ’Afet ve Acil Durum Kartı’ öğrenciler aracılığıyla velilere gönderildi. Bu kart ile ailelerin de sürece aktif olarak katılımı teşvik edilirken, velilerin evlerinde afet çantası hazırlığı yapmaları, toplanma alanlarını belirlemeleri ve ’tehlike avı’ çalışmaları gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Tatbikatlara ilişkin değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Öğrencilerimizde ve dolayısıyla toplumumuzda afetlere karşı güçlü bir direnç kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün ilimizdeki tüm okullarımızda başarıyla tamamlanan eş zamanlı tahliye tatbikatları, bu amaca ulaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır. Afet bilincini sadece okullarla sınırlı bırakmayıp aile katılımıyla güçlendirerek daha güvenli bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.