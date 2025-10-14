Çeşme Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek yeni başkan Mehmet Sarısaç’a görevinde başarılar diledi. Ziyarette Kent Konseyi, kulübe her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Çeşme Belediyespor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda Çeşme’nin sosyal dayanışma ve gençlik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Güler, "Çeşme markasından ekonomik olarak yararlanan tüm işletmelerin ve firmaların, bu markayı geleceğe taşıyacak olan gençlerimize sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle, Çeşme Belediyespor’a karşılıksız destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Ziyarette ayrıca, sürdürülebilir bir finansal model oluşturmanın önemi gündeme geldi. Kent Konseyi, Çeşme Belediyespor’un kalıcı bir gelir kaynağına sahip olmasının, kulübün uzun vadeli başarısının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Çeşme Kent Konseyi’nin girişimleriyle, uzun yıllardır Kuşadası’na gelen U16 / U17 Alman Gençlik Spor Takımları’nın 2026 yılında Çeşme’ye gelmesi için çalışmaların başladığı açıklandı. Bu projenin, Çeşme’nin uluslararası spor turizmi alanında yeni bir cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediği belirtildi.

Çeşme Belediyespor Başkanı Mehmet Sarısaç ise Kent Konseyi’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok farklı spor dalında yürüttüğümüz faaliyetlerde Kent Konseyi’nin bizimle birlikte olma iradesi bizi son derece mutlu etti. Çeşme’nin spor alanında daha güçlü bir geleceğe ulaşması için birlikte çalışacağız" dedi.