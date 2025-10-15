Mersin’in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza,ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AEN 491 plakalı hafif ticari araç ile 33 BCE 877 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan M.C ile B.Ö. yaralandı. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.