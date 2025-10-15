Hakkâri Valisi Ali Çelik, kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik Otluca bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Beraberindeki Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar ve ilgili kurum yetkilileriyle Otluca mevkiinde sürdürülen sondaj çalışmalarını ziyaret eden Vali Çelik, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Proje kapsamında şu ana kadar 4 adet kuyu açılırken, 5. kuyunun kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Her bir kuyudan yaklaşık 20 litre/saniye su alınması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında, elde edilen su terfi deposu aracılığıyla doğrudan kent merkezine verilecek.

Vali Çelik, incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, "Yürütülen çalışmalarla şebekeye 80-90 litrelik su desteği sağlanacak. Kuraklığın yaşandığı, kar yağışının en düşük olduğu bir dönemde 5 sondaj kuyusu ile Hakkari’nin su ihtiyacına önemli bir katkı sunacağız. Bu bizim için çok değerli bir çalışma" dedi.

Vali Ali Çelik, Otluca’daki incelemeleri sırasında Hakkari halkına iki önemli müjde de verdi. Otluca’da yapılması planlanan Yeraltı Barajı Projesi’nin ihale aşamasına geldiğini, Şeyh Musa Deresi üzerine kurulacak arıtma tesisi için de ihale tarihinin belirlendiğini ifade eden Vali Çelik, "Bölgede yürütülen sondaj çalışmalarıyla birlikte şehrimize yaklaşık 250 litre su kaynağı sağlanmış olacak. Bu bizim için büyük bir kazanım. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.