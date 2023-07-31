Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinliklerinin sürdüğü bildirildi.

‘Her Köy Bizim Köyümüzdür’ sloganıyla gerçekleşen programlar, Tarsus’a bağlı kırsal bölgelerde bulunan çocukların sıcak yaz günlerinde keyifli dakikalar yaşamalarını sağlarken coşkuyu üst seviyeye çıkartıyor. Drama atölyesinden çocuk tiyatrosuna, yüz boyama atölyesinden sosis balon atölyesine, interaktif danstan geleneksel oyunlara kadar birçok farklı programın geçekleştiği etkinliklerin bugüne kadar Tarsus’a bağlı Karakütük, Pirömerli, Ardıçlı, Karadiken, Meşelik, Kızılçukur ve Keşli mahallelerinde gerçekleştirildi. Program dahilinde etkinliklerin birçok noktada daha çocuklarla buluşacağı ifade edildi.

. Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Duran Ali Aslan, “Bizlere bu imkanı verdiği için Başkanımız Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. ‘Köy Bizim, Şenlik Bizim’ programına çok önem veriyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız ne güzel eğlendiler. Bu tür programların devamını dilerim” dedi.

Etkinliğe katılanlardan Rahime Dizlek ise “Çocuklarımız için iyi oldu, çok eğlendiler. Başkanımıza teşekkür ederiz. Etkinliğimiz ve tiyatrolarımız için de teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ardıçlı’da okul bahçesinde düzenlenen programa çocuğunu getiren Safiye Coşkun da, “Köylerde böyle etkinliklerin düzenleniyor olması çok hoş. Çünkü çocuklarımızın bu tür etkinliklere katılması ve dağıtılan hediyeler onları çok mutlu etti. Hem çocuklar için, hem de bizler için güzel bir eğlence oldu. Benim hoşuma gitti, güzel stres attık” ifadelerini kullandı.