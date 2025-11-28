Mersin'de bir iş merkezinde düzenlenen yangın ve kurtarma tatbikatında personel kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekipleri senaryoya uygun olarak farklı katlarda arama-kurtarma ve ilk müdahale işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Metropol İş Merkezi'nde bulunan birimlerinde görev yapan personeline yönelik, 'Yangın ve Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi. Muhtemel acil durumlara karşı hazırlıklar kapsamında, tatbikat senaryosuna uygun hareket edildi. Tatbikat senaryosu gereği 4. katta uzatma kablosu kaynaklı çıkan başlangıç aşamasındaki yangın için alarm çalıştırıldı. Sorumlu personelin yönlendirmesiyle acil çıkış kapısı kullanılarak, personelin binadan tahliye işlemi yapıldı ve birim sorumluları personel yoklamasını gerçekleştirdi. Senaryo gereği binada mahsur kalan ve panik atak geçiren personel ise arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Aynı zamanda ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri de tatbikatta yerini aldı. Her daim göreve hazır olduğu belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatının, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına hızlı ve etkin müdahale anlayışını esas alarak, bilinçlendirme çalışmalarına da devam ettiği ifade edildi. Muhtemel acil durum senaryolarını başarılı tatbikatlar ile canlandıran itfaiye ekipleri, afet ve acil durumlara karşı belediye personelinin farkındalığını da artırıyor.

'2025 yılında toplam 424 tatbikatta, 55 bin kişinin binadan tahliyesini gerçekleştirdik'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda Eğitim Çavuşu olarak görev yapan Oğuzhan Şimşek, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, kurtarma işlemlerinin farklı katlarda gerçekleştirildiğini aktardı. İlk müdahalelere dair konuşan Şimşek, '26, 27 ve 28. kattan, itfaiye asansörü ile kurtarma yaptık. Senaryo gereği 4. katta mahsur kalan bir personelimizi, merdivenli aracımızla yan taraftan tahliye ettik. Yıl içerisinde İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü olarak böyle tatbikatları hayata geçiriyoruz. 2025 yılında yaptığımız toplam 424 tatbikatta, 55 bin kişinin binadan tahliyesini gerçekleştirdik' dedi.

Tatbikatların, farkındalığı da artırdığını dile getiren Şimşek, 'Yaptığımız tatbikatlardaki asıl amacımız; personelimizin ve kurumlardaki vatandaşlarımızın, muhtemel bir yangın anında ne yapması gerektiğini anlatmak. Aynı zamanda, yangının önlenebilir olduğunu da vurgulamaya çalışıyoruz' diye konuştu.