Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yüksek gerilim hattında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Kasım 2025 tarihinde Tarsus-Çamlıyayla yolunda elektrik şantiyesinde taşeron firma kadrosunda çalışan Yasin Y. (24) ve Aydın Yılmaz (40) isimli işçiler, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına temas etmeleri sonucu elektrik akımına kapıldı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiler ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının kritik olan 2 işçi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ordu’nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Aydın Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.