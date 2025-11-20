Mersin’de AFAD’ın gerçekleştirdiği siren testi sırasında, sokakta oynayan iki çocuğun esas duruşa geçmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Mersin Valiliği, AFAD’ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) projesi çerçevesinde bugün yüksek sesli siren ve anons testlerinin yapılacağını, vatandaşların paniğe kapılmamasını duyurdu. Daha sonra test için kent genelinde siren sesleri yükseldi. Yüksek sesli siren sırasında sokakta oyun oynayan iki çocuğun bir anda esas duruşa geçmesi dikkat çekti. Aniden saygı duruşuna geçen çocukların bu davranışı, o sırada bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan siren ve anons testlerinin zaman zaman yapılacağı öğrenildi.