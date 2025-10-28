Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Çocuk Festivali ile Kültür ve Sanat Festivalleri’nin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Mersin’in Akdeniz, Erdemli, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen festivaller, çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü. Etkinliklerde çocuklar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Festivallere toplamda yaklaşık 5.000 çocuk ve aileleri katılım gösterdi. Katılımcılara Türk Bayrağı, boyama kitabı ve balon hediye edilerek Cumhuriyet’in 102. yılı kutlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay yaptığı açıklamada, “Festivallerimize ilgili belediyelerimizin mülki idare amirleri ve belediye başkanları da katılım sağlamışlardır. Halkımız tarafından büyük beğeni toplayan festivallerimiz her yıl artarak devam edecektir.” dedi.