Ünlü şef Fikret Özdemir, Mersin’deki yaşlı bakım merkezi sakinlerine unutulmaz bir lezzet ziyafeti sundu. ’Uluslararası MasterChef’ ünvanlı Özdemir, merkezin bahçesinde kurulan ocakta kendi elleriyle kebap pişirip taze salatalar hazırladı, yaş almış vatandaşlara hem lezzet hem de mutluluk dolu anlar yaşattı. Samimi atmosferde gerçekleşen etkinlikte huzurevi sakinleri, Özdemir’in ikram ettiği özel tatlarla keyifli bir gün geçirdi.

Mersin’in önemli sosyal yaşam merkezlerinden Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi, keyifli ve lezzet dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Uluslararası MasterChef ünvanlı ünlü şef Fikret Özdemir, merkezde gerçekleştirdiği ziyarette yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi, kendi elleriyle hazırladığı kebap ve taze salataları ikram etti.

Ziyareti sırasında sakinlerle sohbet eden Özdemir, onların yaşam hikayelerini dinleyip keyifli dakikalar geçirdi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada Özdemir, mutfaktaki ustalığını da konuşturdu. Merkezin meyve ağaçlarıyla çevrili bahçesindeki ocakta kebap pişiren ünlü şef, hazırladığı lezzetleri yaş almışlara kendi elleriyle ikram etti. Pişen kebapların mis gibi kokusu bahçeyi sararken, huzurevi sakinleri keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

"Bu güzel sofra, bir arada olmanın kıymetini bir kez daha hatırlattı"

Mersin’de inşaat, turizm ve otelcilik başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren ve Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi’nin kurucusu Nihat Şahin, etkinliğin sıcak ve samimi bir ortamda geçtiğini vurguladı. Şahin, "Bu güzel ortamı hazırlayarak bizlerle paylaşmanın ve bir arada olmanın kıymetini bir kez daha hatırlattı. Soframıza sadece lezzet değil, gönül de katan Şef Fikret Özdemir Beye ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"Her şeyi organik olarak pişirdik"

Özel Kemal Şahin Yaşlı Bakım Merkezi’nde keyifli bir gastronomi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Fikret Özdemir ise "Burayı ziyaret ettiğimde, Nihat Şahin beni merkezde gezdirirken yaş almış vatandaşlarımızı gördüm ve onlara böyle güzel bir yemeği ustasından tatma fırsatı sunmak istedim. Nihat Bey’in önerisiyle burada bir etkinlik düzenledik; her şeyi organik olarak pişirdik, taze taze salatalar hazırladık, kebap yaptık ve onları mutlu etmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda merkez yönetimi, Fikret Özdemir’e bu özel ziyaret ve yaşlılara gösterdiği içten ilgiden dolayı teşekkür etti. Gün, hem lezzetin hem de sevginin paylaşıldığı unutulmaz anlarla son buldu.