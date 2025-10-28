Mersin’de son bir hafta içerisinde 115 bin aracın trafik yönünden denetlendiği, bin 461 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, il genelinde güvenlik ve asayiş konularının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde düzenlenen toplantıda, kent genelinde güvenlik ve asayiş alanında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer ilgili konular ele alındı.

Mersin’in huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz görev başında olduğu vurgulandı.

Yapılan değerlendirmede, 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 855 şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Trafik denetimleri kapsamında ise 115 bin 631 aracın kontrol edildiği, bin 461 aracın trafikten men edildiği ve 526 ticari taksinin denetlendiği açıklandı.

Ayrıca, ’Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ çerçevesinde bin 392 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı, 4 yabancının ise Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildiği ifade edildi.