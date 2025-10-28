Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyet Yolunda" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Okul girişinde yöresel kıyafetler giymiş öğrenciler tarafından karşılanan Muhammed Özdemirci, öğrencilerin kendisine yönelttiği "Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor?" sorusu için hazırlanan panoya, Cumhuriyet'in temelini vurgulayan tek kelimelik bir cevap olarak "İrade" yazdı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Özdemirci, Cumhuriyet'in önemi ve kazanımlarına dair sohbet etti. Serginin sonunda tüm öğrenciler hep bir ağızdan coşkuyla "Cumhuriyeti biz böyle kazandık." diyerek serginin duygusunu vurguladı.

Serginin ardından okulun öğretmenleriyle bir araya gelen ve tanışan Muhammed Özdemirci, eğitimin önemine ve özellikle sınıf öğretmenlerinin rolüne değindi. "Öğrencilerimizde millî manevi değerlerimizi, bu bilinci ve duyguları yaşatmak, öğrencilerin de kendilerini ifade etmeleri çok kıymetli. Sınıf öğretmeni en çok teması kuran, öğrencilere pek çok deneyimi kazandıran öğretmenlerdir, hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kendi mesleki deneyimlerine ve öğretmenlik anılarına dair paylaşımlarda bulunan Muhammed Özdemirci, "İnsan paylaştıkça mutlu olur, öğretmen arkadaşlarımızla paylaşımlarımız bizi ve deneyimlerimizi zenginleştirir." ifadelerini kullandı, başarılı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'ye İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Aslan ve İlçe Şube Müdürü eşlik etti.