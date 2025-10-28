Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, geçtiğimiz kış döneminde meydana gelen zirai don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören üreticilere yapılan destekleme ödemelerinin çiftçiler için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Çakır, yaptığı açıklamada, üreticilerin yaşadığı zararın telafisi için MTSO olarak süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu konuda üreticilerin uğradığı zararın giderilmesi için çağrıda bulunduk ve kısa sürede bu zararın karşılanacağı, hatta tarım sigortası olmayanların bile zararının telafi edileceği kararı açıklandı. Geçtiğimiz hafta zirai don zararına uğrayan üreticilere ödemeleri yapılmaya başlandı. Bu ödemeler çiftçiye can suyu olacaktır" dedi.

Zirai donun etkilediği alanlara dikkat çeken Çakır, "Kış döneminde Akdeniz Bölgesi’nde, özellikle Anamur’dan Mersin merkeze, Tarsus’tan İskenderun’a kadar uzanan bölgede hava sıcaklıklarının bazı yerlerde eksi 8’lere kadar düşmesi sonucu ciddi don olayları yaşandı. Bu aşırı soğuklar özellikle sert çekirdekli meyvelere büyük zararlar verdi" ifadelerini kullandı.

MTSO olarak süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Çakır, "Üreticinin uğradığı zararı yerinde tespit ettik, raporladık ve Tarım Bakanlığımıza ilettik. Mersin Valimiz başta olmak üzere, Mersin milletvekillerimiz konuya özen gösterdi ve sahip çıktı. Tarım Bakanlığımızın hızlı refleksiyle kısa sürede üreticilere ödemeler yapılmaya başlandı, paralar çiftçilerin hesaplarına yattı" diye konuştu.

Başkan Çakır, açıklamasının sonunda destek veren tüm kurum ve isimlere teşekkür ederek, "Bu konuda Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere, Mersin Valimize, konunun yakın takipçisi olan Mersin milletvekillerimize, tarım il müdürlüklerimize ve tarım konusunda tek ses olmayı başaran tüm tarım dinamiklerine bölge üreticileri adına teşekkür ediyoruz. Bu ödemeler çiftçiye can suyu olacaktır" ifadelerini kullandı.