Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akredite edilerek altyapı yatırımlarında kullanılan deney ve analiz sonuçlarına ulusal ve uluslararası geçerlilik kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, sürdürdüğü hizmetlerindeki kaliteyi 'TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı' kapsamında almaya hak kazandığı 'Akreditasyon Sertifikası' ile taçlandırdı. Altyapı yatırımlarında da bilim ve kaliteyi esas aldığı belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu başarısını özel kılan en önemli unsurlardan bir tanesinin de, Türkiye genelinde yerel yönetimler arasında, bünyesinde asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarına sahip ve aynı zamanda akreditasyon sertifikası bulunan iki belediyeden biri olması olduğu ifade edildi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Denetimini başarıyla tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü Laboratuvarı, 'TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı' kapsamında 29 Ocak 2026 tarihi itibariyle akredite olmaya hak kazandı.

Elde edilen başarının ardından kazanılan sertifika Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Genel Sekreter Olcay Tok, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Suat Bağrıaçık, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır tarafından teslim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarında da bilim ve kaliteyi esas alıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde, imalatlarda kaliteyi güvence altına almak amacıyla Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü kuruldu ve hemen ardından da asfalt, toprak ve beton laboratuvarları devreye alındı. Mersin Büyükşehir, yaklaşık 4 yıldır kentte yapılan yol ve altyapı imalatlarını uzman personel ve modern cihazlarla denetliyor. Mersin'de, altyapıdan üstyapıya, sanat yapılarından kaldırımlara kadar tüm imalatların uygunluğu, Büyükşehir Belediyesinin asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarında test edilebilecek kapasiteye sahip durumda. Türkiye genelinde birçok yerel yönetim bu alanda hizmeti dış kaynaklardan temin ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi gerekli teknik altyapıyı ve uzman kadroyu kendi bünyesinde oluşturarak hizmeti tamamen kendi imkânlarıyla sunuyor.

Kalite laboratuvarı uluslararası geçerlilik kazandı

Altyapı yatırımlarında da bilim ve kaliteyi esas alan Büyükşehir Belediyesi bu başarısını özel kılan en önemli unsurlardan bir tanesi de, Türkiye genelinde yerel yönetimler arasında, bünyesinde asfalt, toprak ve beton laboratuvarlarına sahip ve aynı zamanda akreditasyon sertifikası bulunan iki belediyeden biri olması. 2026 yılı itibarıyla Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvar, TÜRKAK tarafından 'TS EN ISO/IEC 17025:2017' standardına göre akredite edildi. Bu sertifikayla, Büyükşehir Belediyesinin laboratuvar sonuçları ulusal ve uluslararası geçerlilik kazanmış olup, aynı zamanda kurum ve kuruluşlara, yerli ve yabancı firmalarla vatandaşlara hizmet verebilecek yetkinliğe ulaştı.