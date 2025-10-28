Mersin’in Silifke ilçesinde polis, kadın motosiklet sürücülerine teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliklerine bağlı ekipler tarafından, Kadın Motosiklet Kulübü üyelerine yönelik teorik ve uygulamalı motosiklet eğitimi düzenlendi. Cuma Pazarı alanında gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara güvenli motosiklet kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Ardından uygulamalı sürüş eğitimi yapılarak kadın sürücülerin trafikte daha bilinçli ve güvenli hareket etmeleri desteklendi.

Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin özellikle motosiklet kullanıcılarında farkındalığı artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.