Mersin polisi, bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 143 bin 422 kişiye trafik güvenliği ve bilinci konusunda eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından trafik güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı faaliyetler düzenlenmiştir. Faaliyetler kapsamında başta alışveriş merkezleri, fuar alanları, ticari taksi ve minibüs işletmeleri, şehirlerarası otobüs terminalleri, motosikletli kurye çalışanları gibi vatandaşlarımızın ve sürücülerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda anaokulu, ilk ve ortaöğretim, lise, üniversite öğrencileri, huzurevlerinde bulunanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile Kur’an kurslarında bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamlı bilgilendirme faaliyetlerimiz neticesinde, toplam 143 bin 422 vatandaşımıza ulaşarak trafik güvenliği ve bilinci konusunda eğitim verilmiştir. Eğitimlerde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz envanterinde kayıtlı alkol gözlüğü ve emniyet kemeri simülasyon aracı kullanılarak hem teorik hem de uygulamalı yöntemler kullanılmıştır" denildi.

Açıklamada, eğitimlerde trafiğin tanımı, unsurları, trafikte sürücülerin, yayaların rolü, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, araçta inme-binme kuralları, emniyet kemerinin çocuk bağlama sistemlerinin doğru kullanımı, okul servis aracına binerken inerken uyulması gereken kurallar, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet, kaykay, paten kullanımı, trafik, çevre bilinci, trafikte saygı, kask ve diğer ekipmanların kullanımı gibi eğitimler verildiği de belirtildi.

Mersin emniyetinin bu çalışmalarla, tüm trafik paydaşlarının trafik kurallarına uyma bilincinin artırılmasını, böylece can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini hedeflediği de kaydedildi.