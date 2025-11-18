Mersin’in Anamur ilçesi Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör ile Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı bir araya geldi.

Bir araya gelen Albay Güngör ile Başsavcı Çatlı arasında adli ve idari konuların ele alındığı kapsamlı görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ilçedeki kamu hizmetlerinin işleyişi, güvenlik başlıkları, kurumlar arası koordinasyon ve ortak çalışma alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Yeni adliye binasının yapım süreci ile adliye hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konular da görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Başsavcı Çatlı, görüşmeye katılımı ve katkıları nedeniyle Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör’e teşekkür ederek hediye takdim etti.Albay Güngör ise adliye hizmetlerinin güçlendirilmesi sürecindeki emek ve çalışmaları için Başsavcı Çatlı’ya teşekkür etti.

Görüşme, iki kurum arasındaki iş birliği ve uyumun öneminin vurgulanmasıyla sona erdi.