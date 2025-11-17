Mersin Valisi Atilla Toros, kentte 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıkları için yıkılan bin 469 derslik yerine bin 534 modern derslik yapılarak eğitime kazandırıldığını söyledi.

Mersin’de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan eğitim kurumları bir bir yeniden ayağa kalkıyor. Bu kapsamda, Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen Gazipaşa İlkokulu, modern ve güvenli yapısıyla yeniden inşa edilerek öğrencilerine kapılarını açtı.

Yeniden yapılan okulda ilk ders heyecanını yaşayan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Mersin Valisi Atilla Toros, öğrencilerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında deprem sonrası yürütülen eğitim yatırımlarını değerlendiren Vali Toros, büyük bir dönüşüm sürecinin başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

Vali Atilla Toros, "6 Şubat depremlerinde zarar gören bin 469 derslikli 114 okulumuzu yıkmak zorunda kaldık. Bu okullarımızın yerine bin 534 derslikli 82 okulumuzu eğitim-öğretime kazandırdık. Böylece yıkılan dersliklerin yerine daha fazlasını yaparak modern, güvenli ve günümüz ihtiyaçlarına uygun bin 534 sınıfı öğrencilerimizin hizmetine sunduk" dedi.

Devam eden yatırımlar hakkında da bilgi veren Vali Toros, "Şu anda 182 derslikten oluşan 10 okulumuzun inşaatı sürüyor ve bu okullarımızı 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 924 derslikli 45 okulumuzla ilgili hazırlık ve ihale çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu okullarımızın öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Toros, bu kapsamlı eğitim yatırımlarına sağlanan destekler dolayısıyla başta Cumhurbaşkanına, Milli Eğitim Bakanlığına ve ilgili tüm devlet birimlerine teşekkür etti.