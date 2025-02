Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Eyvah Nadir' adlı tek kişilik oyunun prömiyer gösterimiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Tek kişilik eser, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli unsurlarından biri olan meddahlık geleneğini çağdaş bir üslupla ele alıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu, birbirinden değerli kalemlerin eserlerini sahnelemeyi sürdürüyor. Şehir Tiyatrosu, bu sezon repertuvarına aldığı 'Eyvah Nadir' isimli oyunun prömiyer gösterimiyle perde açtı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelenen tek kişilik oyun, sanatseverlerden de beğeni aldı.

Ahmet Önel’in yazdığı, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez’in yönettiği ve Şehir Tiyatrosu’nun sanat ekibiyle hazırlanan 'Eyvah Nadir' isimli oyun, geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli unsurlarından biri olan meddahlık geleneğini çağdaş bir üslupla ele alırken, pek çok farklı figürün tek oyuncu tarafından canlandırıldığı, günümüz insanı ile görünmez bir bağ kurabilmeyi başaran unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor. Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Mehmet Naci İdişçi, oyunda meddah üzerinden tüm karakterlere can veriyor.



"Gerçek bir sanat fabrikayız"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, oyunu izlerken çok duygulandığını ifade etti. Oyun esnasında 5 yıllık süreçte elde edilen başarıları düşündüğünü dile getiren Özgülder, "Karşınızda aslında Mersin Büyükşehir Belediyesinin tam anlamıyla bir sanat fabrikasını görüyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi, bunda da öncü. Çok değerli sanatçı kardeşlerim, sanatçı arkadaşlarım, sahne önünde ve gerisinde emek veren dostlarım, aynı zamanda orkestralarımızla, halk dansları topluluklarımız ve tiyatromuzla gerçek bir sanat fabrikayız. Bu doğrultuda bize yol açan ve yön veren, her şekilde destekleyen Başkanımız Vahap Seçer’e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



"Tek bir aktör tüm karakterleri, tüm figürleri canlandırıyor"

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez de geleneksel Türk tiyatrosunun meddahlık kavramı üzerine kurulu bir oyunu sahneye koyduklarını belirterek, "Tek kişilik oyunumuzda, tek bir aktör tüm karakterleri, tüm figürleri canlandırıyor ve aynı zamanda anlatıcı olarak, meddah üzerinden bütün oyunu bizlere aktarıyor. Oyun, geleneksel Türk Tiyatrosu’nun örneği olan bir oyunun bugüne revize edilmiş hali. İzleyici, meddahlık ve geleneksel Türk tiyatrosunun ne olduğunu bu oyunla öğrenecek ve büyük keyif alacak. Oyunumuzu kent genelinde sahnelemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

