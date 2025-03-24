Mersinİl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un projelendirdiği , Ramazan ayının ruhunu ve güzelliklerini yansıtan, öğrenci ve öğretmenlerin emekleriyle hayat bulan Ramazan etkinlikleri , şehrin çeşitli noktalarında devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek olan etkinliklerin PALMCITY AVM etkinlik alanındaki bölümü 3 gün boyunca sürecek.

Ramazan davulu ve maniler eşliğinde başlayan program , Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Musikî ve İlahî Korosu'nun seslendirdiği eserlerle devam etti. Abdulkadir Perşembe Vakfı İmam Hatip ortaokulunun hazırladığı Hacivat ve Karagöz gösterisinin ardından Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesinin İlahi Korosu çeşitli ilahilerle katılımcıları büyüledi. Mezitli Mevlana İmam Hatip Ortaokulunun hazırladığı Ebru sanatı icrasının akabinde Geçmişten Günümüze Ramazan Sergisi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Etkinlikte İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a; Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Toroslar İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaan Aydemir, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Önder Sarı, okul idarecileri, öğretmen, veli ve çok sayıda öğrenci katıldı.