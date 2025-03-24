Aydın’ın Yenipazar ilçesinde ticari aracın bariyere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Otobanı Yenipazar Yörükali Efe kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 AHH 366 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yaralılardan S.B.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.