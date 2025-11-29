Mersin'de seyir halineyken yanmaya başlayan ardından patlamalarla alevlerin sardığı tankerin 7 bin 863 litresi benzin 18 bin 142 litresi mazot olmak üzere 26 bin litre yakıt taşıdığı oluşan riskin büyüklüğüne rağmen itfaiyenin zamanında doğru müdahalesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği bildirildi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) 151. cadde olarak geçen otoyol serbest bölge bağlantılı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Otobana giriş istikametine seyir halinde olan Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı mazot yüklü tanker de yangın çıktı. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip inerek durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Akdeniz İtfaiye Grup Amirliği'nden çok sayıda ekip sevk etti. Bu sırada tankeri alevler, gökyüzünü ise kara dumanlar sardı. Zaman zamanda patlamalar da yaşandı.

İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan tankere kontrollü ve yüksek risk içeren bir müdahale başlattı. Ekiplerin yaklaşma taktiği sırasında tanker büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte araç adeta bir alev topuna döndü. İtfaiye personeli profesyonel müdahale yöntemi sayesinde olayı hiçbir yaralanma yaşamadan atlattı. Trafik ekiplerinin yolu trafiğe kapatmasının ardından Merkez, Yenişehir ve Mezitli İtfaiye Grup Amirliklerinden destek ekipler de bölgeye yönlendirildi. Bir merdivenli araçla üstten 3 ayrı ekiple de yerden köpük ve su kullanılarak yoğun bir söndürme operasyonu gerçekleştirildi. Koordineli çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangının ardından yolun tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açılması sağlanırken, zeminde biriken köpük ve akaryakıtın kazaya neden olmaması için Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kapsamlı bir yıkama çalışması yapıldı. Patlayan tankerin 7 bin 863 litre benzin ve 18 bin 142 litre mazot taşıdığı, oluşan riskin büyüklüğüne rağmen itfaiyenin hızlı ve doğru müdahalesiyle büyük bir facianın önüne geçildiği aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.