Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyelerini 'Ben Anadolu' oyunu ile kültür ve sanatla buluşturarak yaş almış vatandaşlara tarihi bir yolculuk ve keyifli bir sosyalleşme imkanı sundu.

Her yaş grubuna hitap eden etkinlik ve faaliyetleri ile Mersinlilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşları kültür sanat ile buluşturmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Halkkent ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, 6 bin yıllık kadim Anadolu tarihinde yer alan kadınların öyküsünü sahneye taşıyan 'Ben Anadolu' isimli tiyatro oyununu izledi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler dairesi Başkanlığına bağlı Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelediği oyunla keyifli zaman geçiren yaş almışlar, sosyalleşme fırsatını Büyükşehir ile buldu.

Yaş almışlar 'Ben Anadolu' oyunu ile tarihi yolculuğa çıktı

Güngör Dilmen tarafından kaleme alınan 'Ben Anadolu' isimli eser Mustafa Kurt rejisörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarının eşsiz performansı ile yaş almışlar için sahnelendi. Perdelerini yüzlerce yaş almış vatandaş için açan tiyatro oyunu, kadim Anadolu tarihinde önemli yere sahip kadınların yaşanmışlıklarını masalsı anlatımıyla izleyenlerine sundu. Anadolu tarihine tanıklık etmiş onlarca ismi oyuncuların yeteneği ile bir araya getiren eser, yaş almışları tarihi bir yolculuğa çıkarırken büyük alkış topladı. Emekli Evlerinin düzenlemiş olduğu etkinlikler sayesinde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle yaşam kalitelerini yükseltirken, toplum içinde de aktif rol alan yaş almışlar, Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

'Yaş almış yurttaşlar ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarının sahneye taşıdığı oyunu, Emekli Evinden faydalanan yaş almışlar ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kültür ve sanat faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Erdönmez, 'Şehrin tiyatrosu olarak Güngör Dilmen'in yazmış olduğu 'Ben Anadolu' isimli eseri Mustafa Kurt'un rejisi ile yaş almış vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz yaş almış vatandaşlarla kültür ve sanat faaliyetleri açısından sık sık bir araya geliyoruz. Bu sezon ilk defa Emekli Evi üyeleri ile bir araya geldik. Bunu da Türk tiyatrosunun kült eserlerinden biri olan 'Ben Anadolu' ile yaptığımız için büyük bir onur duyuyoruz' dedi.