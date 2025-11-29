Mersin İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'O köy bizim köyümüz' projesi kapsamında Anamur'da köy, yayla ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara manevi rehberlik hizmetleri aralıksız sürdürülüyor.

Anamur İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) ekipleri, kadınlara yönelik manevi destek programlarının yanı sıra köy sakinleriyle güçlü iletişim köprüleri kuruyor. 5 günde bir 4 farklı köye ulaşan ekipler; kadın ve erkeklere yönelik vaaz ve irşat faaliyetleri gerçekleştiriyor. Programlar kapsamında muhtarlar, yaşlılar, hastalar, engelliler, yetimler, şehit yakınları ve köy okulları ziyaret ediliyor. Ziyaretlerde manevi danışmanlık hizmeti sunulurken çeşitli hediyeler ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından kitap ve dergiler dağıtılıyor.

ADRB vaizleri tarafından yürütülen 'O köy bizim köyümüz' ve 'Büyüklere vefa zamanı' projeleri çerçevesinde Anamur Güleç Mahallesi'nde de bir dizi program gerçekleştirildi. ADRB Vaizi Fatma Güvercin, Cezaevi Vaizi Hidayet Güvercin ve Engelli Koordinatörü Mikail Nehir, Güleç Mahallesi Engelliler Özel Eğitim Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi. Ardından 2026 Diyanet Takvimi ve çeşitli hediyelerle yaşlı ziyaretleri yapıldı.

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, proje kapsamında vaizler, koordinatörler, murakıplar, manevi rehberler, din hizmetleri personeli, Kur'an kursu öğreticileri ve köy din görevlilerinden oluşan ekibin sahada daha etkin görev yaptığını söyledi. Fidan, köylerde yaşayan vatandaşların müftülük hizmetlerinden haberdar edilmesi, bu hizmetlere kolayca ulaşmalarının sağlanması ve din görevlilerine saha çalışmalarında destek olunmasının amaçlandığını ifade etti.

Gerçekleştirilen programların köy halkı tarafından ilgiyle karşılandığı, bu tür ziyaretlerin toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiği belirtildi.