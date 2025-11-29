Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Her yaştan Mersinlinin yoğun ilgi gösterdiği MERCEK, mesleğini değiştirmek, geliştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlara geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. Kadınlar bu sayede ev ekonomisine katkı sağlarken gençler de istihdama daha kolay adım atıyor.

Yeni dönem kapsamında merkezlerde 52 branşta aktif eğitim verilmeye başlandı. Programlar yıl boyunca genişletilerek farklı alanlarda yeni kurslar açılıyor. Bugüne kadar 6 bin 500 kursiyerin eğitimlerden faydalanmış olması, MERCEK'in kentteki mesleki gelişimde önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor. Her yıl artan başvurularla daha fazla kursiyerin mezun edilmesi ve istihdama kazandırılması hedefleniyor.

MERCEK ile mesleğe, Büyükşehir ile istihdama yolculuk

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip oluyor. Bu belgeler iş başvurularında önemli avantaj sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, mezuniyet sonrası da kursiyerleri yalnız bırakmıyor. Kariyer Merkezi işbirliğiyle mezunlar işverenlerle buluşturuluyor, doğru alanlara yönlendiriliyor ve istihdama daha hızlı adım atıyor.

Giyim üretimi, mobilya, kaynakçılık, bilişim, muhasebe, güzellik-saç bakımı, turizm hizmetleri gibi birçok alanda verilen eğitimlerde teorik ve uygulamalı çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor. Gerçek iş ortamını simüle eden uygulamalarla kursiyerlerin sektöre hazırlanması sağlanırken, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine katkı sunuluyor. Turizm ile hasta ve yaşlı bakımı gibi iş gücü açığının yoğun olduğu alanlara özel programlar hazırlanarak sektöre doğrudan destek veriliyor.

MERCEK; vatandaşların meslek seçme, öğrenme ve istihdama katılma yolculuğunda rehberlik eden kapsamlı bir model sunuyor. Ücretsiz kurslara başvurmak isteyenler 'mercek.mersin.bel.tr' adresinden şube ve program seçerek kayıt oluşturabiliyor.

'6 bin 500 kursiyerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz'

MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, yeni dönemde 52 branşta eğitim verildiğini belirterek, 'Bugüne kadar 6 bin 500 kursiyerimiz MERCEK'te verilen ücretsiz mesleki eğitimlerden faydalandı. Mesleğini değiştirmek veya geliştirmek isteyen birçok kişi bizlere başvurdu. 6 bin 500 kursiyerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

'Mezunlarımızı işverenlerle buluşturuyoruz'

Kursiyerlerin aldıkları sertifikaların istihdam sürecinde büyük fayda sağladığını vurgulayan Maya, 'Mezun olan kursiyerlerimizi Büyükşehir Kariyer Merkezi işbirliğinde işverenlerle buluşturuyoruz. Bu alanda da istihdama katkı sunuyoruz' diye konuştu.

Kurslara yoğun talep olduğunu belirten Maya, 'Sabah ve öğle gruplarımız var. Önce teorik dersler, ardından uygulamalı eğitimler veriyoruz. Kursiyerler iş hayatında karşılaşabilecekleri tüm süreçlerin simülasyonunu burada görmüş oluyor' ifadelerini kullandı.

'Hangi alanda istihdam açığı varsa o alanda eğitim veriyoruz'

Başvuru sayısının her yıl arttığını söyleyen Maya, sadece kurs açmakla kalmadıklarını; kursiyerlerin tüm süreçlerinde yanlarında olduklarını belirterek şöyle devam etti: 'İşverenlerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Hangi alanda personel açığı varsa o alana yönelik eğitim planlıyoruz. Özellikle turizmde kat hizmetleri, ön büro, resepsiyon, servis elemanı, garson gibi meslek kollarını destekliyor ve bu alanlara yönlendirme yapıyoruz. Amacımız kadın ve genç istihdamını artırmak.'