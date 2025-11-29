Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öğrenim yardımlarının ilk taksitini hesaplara yatırdı. Toplam 24 milyon 587 bin 500 TL tutarındaki ödeme, 8 bin 251 üniversite öğrencisinin hesabına geçti.

Büyükşehir Belediyesi, hem öğrencilere hem de dar gelirli vatandaşlara sunduğu destekleri sürdürürken, öğrenim yardımlarının yanı sıra 'Halk Kart'ın aralık ayı tutarlarını da hak sahiplerine ulaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen öğrenim yardımı kapsamında; ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ile lisans bölümlerini kazanan öğrenciler ilk yıl bu destekten yararlanıyor. Bu yıl; 2 yıllık bölümlerde okuyan 2 bin 844, 4 yıllık bölümlerde okuyan 4 bin 801, 5 yıllık bölümlerde okuyan 202, 6 yıllık bölümlerde okuyan 404 öğrenci olmak üzere toplam 8 bin 251 öğrencinin hesabına öğrenim yardımı aktarıldı.