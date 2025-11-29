Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğine yönelik hassasiyetin arttığı bu dönemde ilçe genelinde yemek imalatı yapan işletmelere kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren denetimler, kullanılan malzemelerden üretim alanlarına, personel hijyeninden depolama şartlarına kadar pek çok başlığı kapsadı.

İmalathanelerde ayrıntılı inceleme yapan zabıta ekipleri; üretim alanlarının temizliği, kullanılan ekipmanların durumu ve yüzey hijyeni gibi temel kriterleri titizlikle değerlendirdi. İşletmelerde kullanılan tüm gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri tek tek kontrol edilirken, özellikle risk grubunda bulunan et ve et ürünlerinin saklama koşulları mercek altına alındı. Bu ürünlerin uygun sıcaklık ve doğru muhafaza koşullarında tutulup tutulmadığı özel hassasiyetle incelendi.

Denetimlerde sadece ürünler değil, çalışanların hijyen kurallarına uyumu da önemli bir başlık olarak ele alındı. Personelin kişisel hijyen standartlarına uygun hareket edip etmediği, kullanılan koruyucu ekipmanların durumu ve çalışma ortamındaki genel düzen zabıta görevlileri tarafından detaylı şekilde değerlendirildi. Depolama alanlarının düzeni, ürünlerin doğru koşullarda istiflenmesi ve işletmelerin genel temizlik planları da denetimin odak noktalarından biri oldu.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerin kesintisiz ve düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek halkın güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.