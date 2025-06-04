Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Kurban Bayramı’nda planlı kesinti yapmayacağını açıkladı. Bu süre boyunca enerji hatlarında dış etkenlere bağlı yaşanabilecek muhtemel arızalara ise hizmet verilen beş ildeki toplam 450 kişilik saha ekibi ve ana kontrol merkezi en kısa sürede müdahale edecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Kurban Bayramı boyunca güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için yatırım çalışmalarına kısa bir ara vererek planlı kesinti yapmayacak. Bayram tatili boyunca enerji hatlarında dış etkenlere bağlı olarak yaşanabilecek muhtemel arıza durumları için hizmet verilen beş ilde toplam 450 kişilik ekip görev alacak. Böyle bir durumda ilk olarak, ana kontrol merkezindeki ekipler SCADA sistemi ile arızaya uzaktan müdahale edecek. Yerinde müdahale gerektiren durumlarda ise OEDAŞ’ın arıza, bakım ve onarım ekipleri en kısa sürede çalışma gerçekleştirecek.

Bayram tatilinde de kesintisiz iletişim

Tüketiciler her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da 7 gün 24 saat hizmet veren 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, OEDAŞ 186 mobil uygulaması, 0222 186 00 00 numaralı OEDAŞ WhatsApp hattı, internet sitesi ve e-posta üzerinden OEDAŞ ile iletişime geçip arıza bildirimi veya diğer taleplerini iletebilecek.

Çalışmalar SMS ve web sitesi üzerinden takip edilebilir

OEDAŞ’ın hizmet bölgesi genelinde gerçekleştirdiği yatırım çalışmaları ise bayram tatilinin ardından devam edecek. Bölgelerinde gerçekleşen yatırım ve bakım-onarım gibi planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yaparak SMS bildirimi alabilir. Bu çalışmalar aynı zamanda www.osmangaziedas.com.tr/planli-kesinti-duyurulari adresinde de yayımlanıyor.