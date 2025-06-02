Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarında seralarda koruma altına alınan palmiyeleri ve zakkumları, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar Köprübaşı’na yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından özenle taşınan Akdeniz bitkileri, Porsuk Çayı kenarına estetik bir dokunuş kattı. İç Anadolu’nun sert kış şartlarına dayanamayan palmiyeler ve zakkumlar, Kasım ayına kadar kent merkezinde vatandaşlara görsel bir şölen sunacak. Büyük beton saksılara yerleştirilen ve rüzgârdan devrilmemeleri için sabitlenen ağaçlar, yaz boyunca Köprübaşı’nda Eskişehirlileri karşılayacak. Palmiyeler, Kasım ayında havaların soğumasıyla birlikte yeniden seralara taşınacak ve bir sonraki yaza kadar burada korunacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü bu uygulama sayesinde Eskişehir, yaz aylarında da Akdeniz esintisini yaşamaya devam ediyor.

Vatandaşlardan da büyük beğeni toplayan bu çalışmayla Köprübaşı, yaz boyunca hem doğal hem de estetik bir görünüm kazanıyor.