Gezici kafe, Eskikaraağaç Leylek Şenliği’nde büyük ilgi gördü.

Doğa ile iç içe Eskikaraağaç’ta bu yıl da geleneksel hale gelen Leylek Şenliği hafta sonu coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Karacabey Belediyesi’nin önemli hizmetlerinden biri olan Kent Cafe, gezici aracı ile vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Karacabey’de Ergün Koç Kültür Merkezi içinde uygun fiyat ve kaliteli hizmetiyle faaliyetini sürdüren Kent Kafe, kısa sürede ilçenin yanı sıra çevre şehirlerden gelen vatandaşların da gözde mekanı oldu. Hafta sonu Eskikaraağaç Leylek Şenliği alanında gezici aracıyla yerini alan Kent Kafe, ziyaretçilere sıcak-soğuk içecekler ile çeşitli ikramlar sundu. Özellikle çocuklar ve ailelerin beğenisini toplayan Kent Kafe, şenlik boyunca keyifli bir mola noktası oldu.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da etkinlik alanını gezerek Kent Kafe gezici aracını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabatı, mobil hizmet anlayışını bu tarz etkinliklerde sürdürmek istediklerini belirterek, "Karacabey Belediyesi olarak her yaştan hemşehrimize ulaşmak, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak bizim önceliğimiz. Kent Kafe gezici aracımız da bu anlayışın bir yansıması. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok değerli" ifadesini kullandı.

Etkinlik süresince hem doğayla iç içe vakit geçiren hem de sosyal etkinliklerin tadını çıkaran vatandaşlar, Kent Kafe’nin hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Karacabey Belediyesi’ne teşekkür etti.