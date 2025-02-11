Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük dönüşümü olacak Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamındaki 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, basın mensuplarıyla birlikte Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Tesisin taşınacağı Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen incelemelerde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Altay, ülkemizdeki en önemli konulardan birisinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, Konya’da çok önemli kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

56. Bakım Fabrika Müdürlüğü inşaatında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Altay, “Aslında Konya kamuoyuna sorduğunuzda kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken üç alanla ilgili çalışmalar yaptık. Birincisi, Eski sanayi ve Karatay Sanayi. İnşallah bir dahaki gezimizi oraya gerçekleştireceğiz ve orada TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz adına ne kadar önemli bir iş yaptığımıza siz de şahitlik etmiş olacaksınız. İkincisi Sille yolunda bulunan cephanelik alanı. Yine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında Çumra’da güncel bedelle 4 milyar 800 milyon liraya Türkiye’nin en modern cephaneliklerinden birisini yaparak Milli Savunma Bakanlığı'mıza teslim ettik. Orası da Türkiye’nin örnek tesislerinden birisi oldu. Üçüncüsü ise Havzan’da Ağır bakım olarak bildiğimiz alan” ifadelerini kullandı.

“BİR MEMLEKET MESELESİ”

Ağır Bakım olarak bilinen 56. Bakım Fabrika Alanı hakkında bilgi veren Başkan Altay, güncel maliyetle burasının yatırım maliyeti 3 milyar 800 milyon lira. Dolayısıyla cephanelik ve Ağır Bakım için 9 milyar bedel harcadıklarını belirterek, "Yaptığımız işler NATO standartlarında. Hiçbir masraftan kaçınılmadı. Çünkü biz bunu bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı’mıza Türkiye’nin en modern tesislerinden birisini teslim etmiş olacağız. Ağır Bakım alanının inşallah yıl sonuna kadar bu bölgeye taşınmasını arzu ediyoruz. Gördüğünüz gibi inşa işlerinde işimiz kalmadı gibi. Çevre düzenlemesi işlerini yürütüyoruz. Eylül ayı gibi Milli Savunma Bakanlığı’na teslim ederek taşınmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Taşınma sonrası o bölgede 640 bin metrekarelik alan Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Orada; yeşil alanlar, okul alanları, sağlık tesisi alanları ile birlikte yaklaşık 500 bin metrekarelik yeni bir sosyal donatı alanına kavuşmuş olacağız. Kalan 140 bin metrekarelik alanda projenin finansmanı için konut olarak kentsel dönüşümde kullanılmak üzere değerlendirilecek.” dedi.

Başkan Altay, şehrin hayati meselelerine çözümler ürettiklerine dikkati çekerek, ASELSAN Konya’nın karşısında yeni bir üretim üssü haline getirerek, Milli Savunma Bakanlığı’na devredeceklerini söyledi.