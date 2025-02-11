6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ikinci yılı dolayısıyla Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı. Konser depremin ardından bölgeden gelen vatandaşlara destek verilen Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.

6 Şubat depremlerinde 7 üyesi yaşamını yitiren, koro şefi Yılmaz Özfırat’ın ise 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldığı Antakya Medeniyetler Korosu, depremin ikinci yılında Mersin’de türkülerini depremzedeler için seslendirdi. Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda sahne alan 40 kişilik Antakya Medeniyetler Korosu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Mersinliler konserin yapıldığı 1500 kişilik salonu doldururken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de konseri vatandaşlarla dinledi. Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri de konserde anıldı. Koro, “Mağusa Limanı” adlı türküyü seslendirirken, depremde yaşamını yitiren genç sporcuların fotoğrafları sahneye yansıtıldı. Antakya Medeniyetler Korosu tarafından depremzedeler için bestelenen "Derdin Ne Hatay" eseri de seslendirildi. Konserde dayanışma, birlik ve barış mesajları verildi.

“Acılar, zorluklar birlikte omuz verilerek aşılır.”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konserin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Böyle bir gecenin düzenlenmesinde vesile olan Yenişehir Kaymakamımız Sayın Nevzat Şengök’e, koromuza ve şefimize teşekkür ediyorum. Acılar, zorluklar birlikte omuz verilerek aşılır. Ülkemizin tamamında olduğu gibi Mersinliler, Yenişehirliler de bu yoldaşlığı gösterdi. Birkaç gün önce Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Hatay’daydık. Orada büyük bir çalışma var. Hatay küllerinden doğacak. Birlikte çalışıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Dostluklar zor zamanda belli olur. Halkımız bu dostluğu gösteriyor. Halkımızın birlik ve beraberliğini kimse sarsamaz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın.”

Yenişehir Belediyesine teşekkür eden koro şefi Yılmaz Özfırat ise “Elini taşın altına koyan Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki depremin hemen ardından Yenişehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber edip Hatay'a geldi. İki yılı geçmesine rağmen hala koşturuyorlar. Teşekkür ediyoruz.” dedi.