Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), “Bir Nedenin Varsa Yolun Vardır” konulu seminer düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi tarafından, “Bir Nedenin Varsa Yolun Vardır” konulu seminer düzenledi.

Gençlerin kişisel ve psikolojik gelişimlerine katkı sunan nitelikli çalışmalar gerçekleştiren LİMA, bu sefer de girişimci ve yazar Cihan Buğdaycı’yı ağırladı.

Girişimci ve yazar Cihan Buğdaycı, “1 Hayat 12 Beceri” temalı sunumuyla gençlerin yaşamına dokunurken, öğrencilerin geleceğe dair duyduğu kaygıları nasıl umuda ve heyecana dönüştürebilecekleri üzerine etkili bilgiler paylaştı.

Mutlu bir yaşam sürmek için sahip olunması gereken temel yaşam becerileri ile ilgili kilit bilgiler aktaran Buğdaycı, “Gerçekten çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına duyarlı, cevap veren bir ekosistem var. Çocuklar çok motive. Konya bu anlamda çocukları çok destekliyor. Çocuklar kendilerini yalnız hissetmiyorlar, motivasyonlarını çok anlamlı buldum. Umuyorum ki hepsi LİMA çatısı altında güzel üniversitelere, güzel hayallere doğru taşınacaklar” ifadelerini kullandı.

Etkileşimin çok fazla olduğu seminer programı, soru-cevap bölümünün ardından katılımcıların, Cihan Buğdaycı’nın kaleme aldığı “1 Hayat 12 Beceri” adlı kitabı için imza etkinliği ile sona erdi.