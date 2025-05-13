ÇAYKUR, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak duyurdu. Geçen yıl 783 bin ton yaş çay alan kurum, bu yıl da benzer miktarda alım hedefliyor.ANKARA (İGFA) - ÇAYKUR, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 TL olarak belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 2024 yılında 1 milyon 430 bin tonluk yaş çay rekoltesine ulaşılırken, ÇAYKUR’un 49 fabrikada 783 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yıl da yaklaşık aynı miktarda alım yapmayı planlayan ÇAYKUR, geçen yıl 19 TL olan yaş çay fiyatını 25,44 TL’ye yükseltti.

Açıklamada, “Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz” denildi.