Merkez Bankası verilerine göre 2024 yılı Kasım ayında Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artarken, reel olarak yüzde 12,0 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

Verilere göre Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,0 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 3,4 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,2, 34,8 ve 26,7 oranlarında artış gösterdi.