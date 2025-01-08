Eskişehir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip, apartman duvarına çarparak durabildi, kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Dumrul Bey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 AHD 494 plakalı cip, kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan cip, bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada kaldırımda yaya olmamasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.